新冠疫情嚴峻，第一線醫護人員長時間穿防護衣，還得忍受高溫悶熱及病毒感染環境。為此，大台中不動產公會捐贈4座由工研院開發的「正壓檢疫亭」給台中市政府作為防疫使用，並指定贈予衛生福利部豐原醫院、台中榮民總醫院、亞洲大學附屬醫院、台中清泉醫院等4家醫院。

日前於亞洲大學附屬醫院完成第四座檢疫亭之安裝，大台中不動產開發公會理事長王至亮、監事楊文西、亞大附醫行政副院長徐弘正、顧問唐惠東等人到場致意。 王至亮表示，本次捐贈從8日開始於豐原醫院完成第一座檢疫亭捐贈，緊接著9日於台中榮總，11日於大雅清泉醫院，12日於亞大附醫陸續完成4座檢疫亭安裝，加入醫療採檢工作行列，提供第一線醫護人員使用。

王至亮說，疫情嚴峻，公會期望能替建築界盡一己之力，關心醫護人員及接受採檢民眾的安全與健康，降低醫護人員染疫風險，提升醫療量能。

另外，公會本週也將捐出1200個防護面罩，給台中第一線的警務人員，以及2000個N95口罩給台中市政府，提供醫護人員使用。 台中市都發局表示，疫情升溫各地醫療量能普遍吃緊，四座「正壓檢疫亭」可紓解不少醫護人員檢疫上面的身心壓力，都發局對此深表支持，並感謝建築業界發出的善心義舉，期望能拋磚引玉，帶動更多企業賢達出手相挺，和台中市民一同防疫做努力。 工研院研發團隊表示，正壓式檢疫亭具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色，每座檢疫亭1天可採檢240位，內置紫外線滅菌燈可迅速消毒，空氣由內往外流動的安全正壓設計，並搭配恆溫空調，讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著隔離衣之苦。