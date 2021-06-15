關渡國中接種站以單向人流為設計主軸，長者由校門口進入。（關渡醫院提供）

隨著日本捐贈的AZ疫苗已配送個縣市並開始施打，關渡醫院院長陳亮恭在日本AZ疫苗抵台後，立即組成疫苗小組，並連結關渡國中開設社區公費疫苗接種站，期待能加速建立社區群體免疫，「早一分鐘注射，就能避免一個確診，更挽回一條生命。」

關渡醫院表示，日本AZ疫苗抵台後即在陳亮恭院長帶領下組成疫苗小組，與長期合作的關渡國中接洽，在一樓設置疫苗接種站，目標遵守防疫最高規格，儘速完成民眾疫苗接種任務。

關渡醫院指出，醫院疫苗小組以長者之需求為主，進行數次的桌上兵推不斷進行修正，在規劃接種站工作流程時，以單向人流為設計主軸，長者由校門口進入接種站，為減少多次移動，長者於教室就座，醫師進行問診評估、護理師滑動工作椅執行注射，長者在原地觀察與休息15到20分鐘，無不適方可由學校另一端離去，若出現立即疫苗注射之反應，則由關渡醫院待命的救護車協助就醫。

在端午連假3天當中，依據規畫進行場地布置，並由院長帶領實地演練，務求流程順暢，過程中由於部份民眾不熟悉網路掛號，直接親至或是電話聯繫關渡醫院詢問，醫院訓練保全人員與總機同仁，可協助掛號。

此外，信義房屋關渡站主動表示願意為長者們提供帳篷遮陽，搭帳篷的工人們更主動放棄端午休假，在端午豔陽下揮汗將帳篷搭建完成，也與鄰近里長保持聯繫，尋找合乎規定卻未預約的長者，務求開展最大防疫量能，同仁也協助民眾引導停車。關渡派出所員警也隨時待命巡邏維護治安，並疏導民眾，避免出現群聚現象。

關渡醫院說，疫苗接種在關渡不只是關渡醫院的工作，而是社區力量的結合，更是整個關渡地區民眾的期待，是與時間賽跑的救命工作，不希望出現任何耽誤，期待能加速建立社區群體免疫。