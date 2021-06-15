新北市以分區、分里、分時段方式，優先安排設籍新北市85歲以上長者施打疫苗，15日上午8時30分起同步開打，三重綜合體育館採日本「宇美町方式」施打，接種者坐在體育館內座椅上，由坐著旋轉滑輪椅的護理師迅速施打，打完就立刻換下一人，一小時可完成120人接種，效率提升8倍。新北市長侯友宜15日也前往視察。

衛生局指出，新北市規畫了26處中、大型疫苗接種站，動線規劃上分為掛號區、資料填寫區、問診區、注射區、急救區及醫護專用區，並安排空間充足的留觀區。

其中三重綜合體育館大型接種站，新北市立聯合醫院參考採用日本福岡縣「宇美町方式」施打，讓接種者坐在體育館內保持安全距離的座椅上，再由坐著旋轉滑輪椅的護理師迅速施打，一旁工作人員隨時補充針筒、酒精、疫苗，打完就立刻換下一人，相當流暢，一小時約可完成120人接種，效率提升8倍，也減少長者移動風險。

新北市交通局也規畫「接種大巴」，由區公所接送長輩前往醫院，新北市四大計程車隊專線也提供「接種小黃」優先派車服務（自費）。至於住宿型長照機構及洗腎病患，由新北市200隊疫苗接種機動提供專業服務。

提醒設籍新北85歲以上長者，記得攜帶身分證及健保卡，依照里長通知的指定時間，到指定地點接種疫苗，都能安心完成施打，若有疑問可洽詢各區公所疫苗接種服務專線。