桃園市15日起開放81歲長者開打疫苗，第一天優先讓88歲以上長者施打，多處學校接種站出現亂象，平鎮區南勢國小上午10點多起出現大批人潮大排長龍，有家屬推著坐輪椅的長輩在大太陽底下，人與人之間根本無法維持社交距離前胸貼後背，讓民眾大罵實在太離譜了，每個人幾乎等待時間都超過半小時以上，現場混亂。

桃園市議員舒翠玲痛批，桃園市政府有發放接種通知並安排時段，還說有事先演練，但現場依舊是人山人海，顯然並沒有做好控管，動線或是人力安排都有問題沒辦法消耗人潮，平鎮區只有南勢國小和新勢國小做為接種站，要避免群聚問題應該要有更多接種地點，或是把接種時段間距拉得更開，才不會造成一群人都在大太陽底下排隊，長輩們可能還沒打到疫苗就先暈倒，實在誇張。

中壢區新明國小、龍興國中也是亂象不斷，現場幫忙維持秩序的里長就說，許多長輩為了打疫苗，有些人可能提早到現場排隊，現場有長長的人龍，人潮消耗速度確實是個大問題。而龍興國中更是把接種站設在2樓，現場只有1部電梯和一個無障礙出入口，也讓民眾大罵如此不友善的動線設計對長輩根本是個折磨。