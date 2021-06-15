聯電(2303)第二季合併營收可望季增個位數並再改寫單季新高，展望第三季，隨著產能滿載以及有機會持續漲價，有利帶動營收再創新高，本業獲利續揚。聯電ADR漲0.63%，聯電(2303)今跳空開高，漲1.2元、至53元，盤中最高漲到53.9元。外資近兩日買超聯電23629張。

根據聯電先前在法說會釋出展望，聯電預估，第二季晶圓出貨將季增2%，晶圓平均美元價格提升3～4%，以此來看，本季營收將季增逾5%並再創新高，聯電公司預估本季平均毛利率上看30%，第二季產能利用率將達到100%滿載水準。此外，聯電原先預估，2021年晶圓代工產品單價將成長4～6%，聯電先前也再上修全年產品單價增幅可望達7～9%。

聯電日前公布5月合併營收年成長16.6%至171.89億元，改寫單月歷史新高。聯電第二季合併營收可望如預期改寫單季新高。由於產能持續供不應求，聯電有機會再度調升晶圓代工報價，第三季營運也可望更上一層樓。

法人預期，進入傳統旺季的第三季後，在消費性、車用及工控等客戶投片量更加強勁帶動，聯電有機會再調升晶圓代工報價，看好聯電第三季合併營收有機會再度創新高，聯電下半年營運可望持續樂觀看待。