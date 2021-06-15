台南市首波高齡長者疫苗今早9點開打。（曹婷婷攝）

診所外等候接種的長者。（曹婷婷攝）

永康區衛生所安排動線讓長者分流等候，完成接種。（曹婷婷攝）

台南市37個行政區衛生所及合作診所今天上午9點同步開打AZ疫苗，開放85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分長者接種AZ疫苗，均採造冊制接種，預計1天內希望能至少有8000位長者接種作業。

首波高齡長者接種雖採造冊登記制，但不少長者都習慣一早就到現場等候，全市人口最多的永康區衛生所預計今天將為82位長者完成施打，但不少阿公阿嬤一大早就在家人陪同下，到衛生所報到，有長輩表示，「接到打疫苗，就想趕快打」，也有90歲阿嬤讓兒子推著輪椅半推半就，兒子在一旁安慰「妳不打，那換我要打了喔？我想打都還打不到！」

新化區衛生所早上先為防疫第一線的里長、里幹事施打，下午起則由3處特約診所展開為長者接種。龍崎區願意接種的長者為111人，預計分2天完成接種。

衛生局長許以霖表示，長者施打作業依照中央流行疫情指揮中心公告疫苗接種順位，台南市今天開放85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分長者接種，針對行動不便的長者，區公所亦提供接送服務。由於一早也發生有長輩沒被通知卻趕著排隊，他強調，現場劑量都是固定的，不是去排隊就可以打。請長者不要心急，市府依風險評估排定順序，只要有接到通知，一定能夠打得到。