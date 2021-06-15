黃光芹捐冷氣遭檢舉 侯友宜：給她多一點支持 10:432021/06/15 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃光芹捐冷氣遭檢舉 侯友宜：給她多一點支持。（新北市衛生局提供／新北報導） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資深媒體人黃光芹跟善心人士合捐了171台移動式的冷氣機給各大醫院，卻被民眾檢舉，衛福部還發函要求新北市政府來查證；新北市長侯友宜15日前往三重視察長者疫苗施打時表示，應該多給她的一點力量與支持，讓她的愛心能夠即時關心需要被關心的人。 侯友宜說，黃光芹長年以來非常有愛心關心幼兒、關心弱勢族群，是一個令人敬佩有愛心的人士，她這樣一個愛心的義舉，應該多給她一點力量支持，給她滿滿的力量。 綠營批新北接種措施唱反調 侯友宜：按中央標準施打 侯友宜要求蔡總統約束綠營別再批評 綠委：如黑道喊話 #關心 #黃光芹 #侯友宜 #支持 #冷氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不只賈永婕 急診醫曝季芹低調捐100個便當 感動：人美心也美 09:062021/06/15 娛樂 新北疫情趨勢下降 侯友宜曝這區未大幅下降 15:242021/06/14 生活 捐移動式冷氣機衛福部不罰了 黃光芹再轟：憑什麼濫權查我水表 22:302021/06/14 政治 侯友宜喊話蔡英文約束綠營 葉元之嘆：賴清德應該最有感 18:122021/06/14 政治 李奧納多床上不行鬧大了 炮友洩他持久度比電影預告還短 09:502021/06/15 娛樂 大S上月捐救護車 小S喊我姊是好人 04:102021/06/15 娛樂新聞 賈永婕火速捐贈HFNC 網讚效率比政府高 04:102021/06/15 焦點要聞 賈永婕沒事 黃光芹捐醫護171台冷氣 竟遭衛福部開罰 18:192021/06/14 政治 侯友宜被疫情和政治夾擊 媒體人曝他靠這8字轉危為安 15:372021/06/14 政治 最辛苦警察節 警界嘆五味雜陳 04:102021/06/15 社會新聞 新北小兄妹暖捐1萬個防護面罩 網看完侯友宜回應喊4字 19:452021/06/14 政治 生活熱門新聞 陳時中500台救命神器挨轟慢半拍 HFNC廠員工揭內幕 - 生活 50萬名額開搶！勞工紓困貸款上路 十大QA不可不知 - 生活 柯文哲揭確診下降2原因 竟跟端午節有關 - 生活 新北增98例確診 侯友宜曝「這17區」成功零確診 - 生活 又有大雨 全台水庫狂吸 就這兩個「不爭氣」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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