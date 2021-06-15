資深媒體人黃光芹跟善心人士合捐了171台移動式的冷氣機給各大醫院，卻被民眾檢舉，衛福部還發函要求新北市政府來查證；新北市長侯友宜15日前往三重視察長者疫苗施打時表示，應該多給她的一點力量與支持，讓她的愛心能夠即時關心需要被關心的人。

侯友宜說，黃光芹長年以來非常有愛心關心幼兒、關心弱勢族群，是一個令人敬佩有愛心的人士，她這樣一個愛心的義舉，應該多給她一點力量支持，給她滿滿的力量。