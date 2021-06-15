132名移工篩檢。（高市勞工局提供／石秀華高雄傳真）

全台疫情三級警戒持續至6月28日，為防止移工群聚感染，高市府在路竹、前鎮及楠梓科技產業園區的快篩站啟用後，另新增大發、臨海兩工業區快篩站3個園區已於前天全部完成快篩，預計18日前將可完成全市12園區共計1萬7,132名移工篩檢作業。

高雄市副市長羅達生表示，市府對於僱用移工超過300名以上的大型企業，完成住宿降載、分艙分流及移動管制等措施，限制同樓層只能限同一公司的移工住宿，不得與他公司移工混住、進行交流、接觸及共用衛浴設備且須關閉餐廳、交誼廳等；此外也必須具備獨立出入動線，且單一宿舍住宿人數不得超過僱用移工總數三分之二。

羅達生指出，市府對於僱用移工200名以上的企業將會接續配合檢視調整，以確保防疫效能；為督促業者落實相關防疫措施，將邀集各產業園區管理單位合力協助業者執行分艙分流與降載事宜。

羅達生說，預計18日前將可完成全市12園區共計1萬7,132名移工篩檢作業；此外，針對12處園區以外的移工，經發局和衛生局將引介各企業依其所在地理位址和就近高雄市23個醫療院所合作進行快篩，以防止移工群聚感染風險。