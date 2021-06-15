上半場打完落後13分的老鷹，靠著當家球星在第四節關鍵時刻連投帶罰攻下致勝6分，103比100逆轉擊敗七六人，將東區四強系列賽扳成2比2平手。

老鷹整場比賽最多落後達18分，第三節由崔楊吹起反攻號角，單節31比20攻勢，將落後分數追至2分差距。

決勝節，寇克馬茲飆進三分球，比賽剩下2分44秒七六人98比94領先，擁有主場優勢的老鷹，在全場球迷的鼓動下約翰柯林斯回敬三分球，崔楊中距離跳投得手，緊接著兩罰俱中，老鷹反超3分，恩比德站上罰球線拿到2分，七六人100比101緊追不捨。

約翰科林斯發生失誤，給了七六人逆轉機會，可惜恩比德失手，祭出犯規戰術，崔楊兩罰俱中，剩下6.6秒七六人已無暫停可用，被迫從後場發球，三分線外搶投失敗，3分之差飲恨落敗，同時也錯過了拿下聽牌機會。

老鷹全場投籃命中率僅36.6%，遠不如七六人的43.5%，但七六人發生12次失誤，老鷹只失誤4次，有效把握反擊契機，扳平了系列賽。

崔楊攻下全場最高25分，送出驚人的18次助攻，率領球隊完成了逆襲戲碼，波格丹波達諾維奇22分、5籃板，約翰科林斯14分、12籃板，卡培拉12分、13籃板，杭特10分。

七六人全隊有三人入選年度防守第一與第二隊，班西蒙斯獲得全票200分，恩比德與賽布林入列第二隊，此役確實做到滴水不漏，可惜卻守不住崔楊，輸得很悶。恩比德17分、21籃板，托必亞斯哈里斯20分、5籃板，塞斯柯瑞17分，班西蒙斯11分、12籃板、9助攻，寇克馬茲10分。