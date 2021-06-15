醫護人員在不違反第三級防疫警戒的前提下，分別錄製合唱、記錄下醫護人員穿防護衣照護患者、注射疫苗等抗疫日常。（秀傳醫療體系提供／謝瓊雲彰化傳真）

醫護人員在不違反第三級防疫警戒的前提下，分別錄製合唱、記錄下醫護人員穿防護衣照護患者、注射疫苗等抗疫日常。（秀傳醫療體系提供／謝瓊雲彰化傳真）

醫護人員在不違反第三級防疫警戒的前提下，分別錄製合唱、記錄下醫護人員穿防護衣照護患者、注射疫苗等抗疫日常。（秀傳醫療體系提供／謝瓊雲彰化傳真）

發起秀傳防疫大合唱的黃漢斌醫師。（秀傳醫療體系提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰濱秀傳醫院院長黃士維也加入大合唱行列，希望藉歌聲為大家加油。（秀傳醫療體系提供／謝瓊雲彰化傳真）

秀傳防疫大合唱《台灣的心跳聲》

不一樣的端午節，秀傳醫療體系醫護再次獻上防疫大合唱。去年新冠肺炎疫情爆發之際，秀傳醫療體系曾攜手錄製眾人合唱的《手牽手》，今年疫情又進入新高峰，全院醫護在端午節連假再度推出《台灣的心跳聲》，盼大家能齊心合力共同抗疫，不分你我、老少，努力平安度過這波疫情。

同島一心！秀傳繼去年合唱錄製《手牽手》後，今年再度用《台灣的心跳聲》，希望撫慰疫情中每一個不安的靈魂。

發起防疫大合唱的醫師黃漢斌表示，醫護被看作維護健康的重要戰線，我們也看到了各行各業在更艱難的時局，讓民生、經濟、文化脈動得以繼續運作，因此每個人都應該得到更多的讚賞與掌聲。

黃漢斌說，這次製作影片比之前《秀傳手牽手》更具挑戰性，在不違反三級警戒規範，由好幾個好夥伴分別錄製、收集影像；感謝每一位願意在影片中露臉獻唱的同仁們。或許唱得沒有很完美、卻很真誠，但願能讓大家都心平氣和熬過這次疫情，成為具象徵性的集體回憶。

他指出，疫情在快速蔓延的大流行中，除非每個人都安全，否則沒人能安全。疫情下要說哪個人「運氣比較差」實在太沈重，何不換個角度想想，每一個人積極維持生活的毅力，都是架構美好未來重要的一員，讓社會得以運作下去。呼籲抗疫不分男女老少、沒有天南地北，只有同心合、力達成同一個終極目標。

彰濱秀傳醫院院長黃士維也表示，每天關心著當日確診及死亡人數，看著院內上下隨著疫情波動，滾動修正手上的工作，各單位間互相整合，只為了能滴水不漏。社會集體處於低氣壓，許多親子、祖孫間的節慶歡樂只能在視訊中度過，依舊有溫情。同島一心，就讓這首滿滿正能量的《台灣的心跳聲》，為自己及身邊的每個人都說一聲「加油！」

參與防疫大合唱的護理師說，世上的任何一個人都希望能將精力、愛與時間用在有意義的事物上，付出自己的力量，做出貢獻社會、鼓舞社會的事，相信這是更多人心中的期望。