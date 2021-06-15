南投1名15歲國中畢業少女因為缺錢花用，竟透過同學的母親介紹，到1間養生館做坐檯小姐，每節賺取1200元，但還需要被接送的司機、2名媽媽桑抽傭金，因此實拿到780元；後來她到桃園工作遭警方臨檢逮住，她才坦承先前已在南投陪過酒，法院最後判同學母親、司機、媽媽桑等人4個月刑責。

判決書指出，小芳前年6月國中畢業想要自己賺錢花用，經同學的母親介紹，由1名計程車司機專門接送她至南投某間養生館做陪酒小姐，並談好酬勞為每節1200元，但該司機需抽1成費用，而該養生館的2名媽媽桑再抽300元，因此小芳每節僅賺得780元。

小芳在當年7月賺得1萬多元，該司機則拿到2千多元、媽媽桑各分到5千多元，後來小芳再經介紹到桃園坐檯陪酒，不料卻再前年10月被警方臨檢查到，並遭救援安置，檢方一路追問下，她才坦承早在前幾個月都已在南投陪酒，檢方因此以依違反兒少性剝削防制條例罪起訴相關當事者。

法院認為，原先介紹小芳給司機的同學母親先前已有相關犯罪事蹟，遭判緩刑，如今又再犯，南投地院近日判處有期徒刑4個月，可易科罰金，但不得緩刑；而該司機和2名媽媽桑各判刑4個月，緩刑兩年，都得向公庫支付3萬元。