俄羅斯總統網站當地時間14日發布普丁接受美國NBC電視台採訪內容。普丁在回答有關中俄關係的問題時表示，近年來中俄戰略夥伴關係處在歷史最高水準，雙方在政治、經濟、科技等各領域保持高度信任和合作。

普丁強調，「我們不認為中國對於我們是威脅，它是一個友好的國家，它不像美國那樣宣布我們為敵人。」中國的發展有目共睹。中國是一個有接近15億人口的大國和強國。就購買力平價（PPP）而言，中國的經濟規模已經超過了美國，去年中國是歐洲的第一大交易夥伴，美國位居第二。

但中國的實力不會令俄羅斯擔憂，原因之一，是俄羅斯的國防能力處於非常高的水準，但最重要的是中俄關係的性質和水準決定了俄羅斯不會提防中國的發展。

普丁還就新疆問題指出，他本人在訪問中國期間，曾有機會與維吾爾族代表會面。他親耳聽到民眾普遍歡迎中國政府的民族政策，肯定中國政府在經濟和文化等領域為生活在新疆地區的人們做了很多實事。