新北市85歲以上長者疫苗15日開打，新北市長侯友宜15日前往三重體育館施打站了解施打情形，侯友宜說，目前各站回報接種率平均已近6成左右，會再持續觀察；未設籍長者，侯強調「一定打得到」，第一波在籍者打完，分析施打率後，會用最快的時間通知不在籍長者接種時間、地點，提早做準備。

侯友宜說，今天一早8時30分開打後秩序非常的良好，很多中大型接種站開啟，施打場所寬敞，今天三重站採取日本宇美町方式施打，長輩們可以坐著經醫師問診後由護理師接種，只要注射完畢休息15分鐘，在健康安全監測無虞底下就可以離開，快速且方便。

侯友宜說，新北市整個接種站目前回報接種率平均近6成左右，還要後續觀察，長者按照分區、分里、分時段的方式接種不會造成群聚。

對於不在籍長者，侯友宜表示，「大家放心、一定打得到」，第一波在籍者打完，分析施打率後，會用最快的時間通知不在籍長者接種時間、地點，提早做準備。

另外新北也派出接種大巴與接種小黃協助運送，侯友宜說，接種大巴士由里長統籌，透過廣播、事先的通知接送，也許還有里民不知道，如果想坐大巴士可跟里長聯絡，也可自費找接種小黃。