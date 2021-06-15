大陸股市15日節後開盤，走勢偏弱。上證指數開盤報3,587點，跌2點或0.06％；截至10點25分，報3,564.89點，跌24.86點，跌幅0.69％。

深成指開盤報14,806點，升5點或0.04％；現報14,682.72點，跌118.52點，跌幅0.8％。

創業板指數開盤報3,298點，跌不足1點或0.01％；現報3,279.62點，跌18.88點，跌幅0.57％。

各相關概念股表現不同，煤炭、化工、電力、石油股表現平穩；鋼鐵、金融、水泥、房地產、有色金屬股偏弱。

《基金》基本面轉佳 越股後市俏
台股ETF人氣王 前十大出爐
#開盤 #偏弱 #現報 #股表現 #跌幅