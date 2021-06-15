A股三大指數開低震盪 10:512021/06/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市15日節後開盤，走勢偏弱。上證指數開盤報3,587點，跌2點或0.06％；截至10點25分，報3,564.89點，跌24.86點，跌幅0.69％。 深成指開盤報14,806點，升5點或0.04％；現報14,682.72點，跌118.52點，跌幅0.8％。 創業板指數開盤報3,298點，跌不足1點或0.01％；現報3,279.62點，跌18.88點，跌幅0.57％。 各相關概念股表現不同，煤炭、化工、電力、石油股表現平穩；鋼鐵、金融、水泥、房地產、有色金屬股偏弱。 《基金》基本面轉佳 越股後市俏 台股ETF人氣王 前十大出爐 #開盤 #偏弱 #現報 #股表現 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連三月資金淨流入特別股 穩健吸金表現可期 13:002021/06/15 財經 《台北股市》盤中焦點股：萬海、長榮、晶技、緯穎、宏泰、金可-KY 10:182021/06/15 財經 恒指開高走低 早盤跌逾300點 10:302021/06/15 財經 台股攻高關鍵 緊盯兩風向 04:102021/06/15 財經要聞 陸股復甦重返賽場 元大滬深300正2規模大增近百億元 10:232021/06/15 財經 《韓股》觀望聯準會決議 韓股微跌 12:342021/06/15 財經 《生醫股》美EUA將喊停 高端、基亞雙觸底 11:092021/06/15 財經 《美股掃瞄》美股消息面：英全面解封延後 油價失守數年高點 09:442021/06/15 財經 貨櫃三雄強勢＋晶圓雙雄穩步攀升 台股漲百點 13:192021/06/15 財經 2萬人幣起家賺到2000萬 中國第一股民去世 10:452021/06/15 兩岸 科技股上攻 華爾街那指和標普創新高 05:382021/06/15 國際 財經熱門新聞 高端將在越南、巴拉圭進行三期試驗 公司發重訊證實了 - 財經 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 財經 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 勞工紓困貸款銀行網站多家掛掉 銀行：大家搶名額所致 - 財經 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。