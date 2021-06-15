亞東醫院採宇美町式打法為長者施打疫苗。（王揚傑攝）

亞東醫院採宇美町式打法為長者施打疫苗。（王揚傑攝）

新北市今（15）日開始施打85歲以上長者AZ疫苗，亞東醫院分配到1110劑，上午8時30分起接受長者接種，規畫分3天，每天施打700人，顧及高齡長者不便頻繁移動，採用醫護移動，長者不動的「宇美町」式打法，施打效率及秩序良好。現場長者接種疫苗後表示，醫院很貼心，沒感覺不舒服。

上午到亞東醫院接種疫苗的長者是由里長通知，家屬陪同到院，接種區有5組醫護人員移動為長者施打疫苗，到場的長者均無須等候，馬上就有醫護人員為其服務，接種後休息15分鐘，無感到不適即可返家。

亞東醫院家醫科主任陳志道表示，亞東醫院使用宇美町式的打法，針對高齡長者我們希望提供比較安全、有效，高齡友善的方式施打。長者可以坐著不動。然後醫師過去評估是否可以施打，護理師負責接種，這樣可以減少長者移動的時間。

陳志道說，今天預計施打6、700人左右，因為亞東醫院分配到的量是1110劑，如果有持續配送，施打的量也會再增加。

陳志道提醒，一般施打完後，可能局部注射部位會有疼痛的現象，少部分人會發燒。長者如果回到家後，休息還是有輕微的發燒，可以使用一些簡單的非處方解熱藥緩解，但發燒超過48小時以上，建議還是要就醫。