Adobe於Adobe Summit高峰會上宣布推出Microsoft Teams與Adobe Document Cloud的全新整合，藉以提高使用者工作效率。Adobe Sign為Microsoft所有產品組合系列的優先選擇的電子簽名解決方案。

Microsoft 擁有1.8億以上的商務活躍用戶，包含日立（Hitachi）、TSB銀行（TSB Bank）、賽諾菲（Sanofi）、夏威夷州（State of Hawaii）和 愛荷華州立大學基金會（Iowa State University Foundation）。全球超過1億透過Teams和同事、供應商及客戶共同合作的用戶現在已可直接於Teams使用世上最頂尖的電子簽名和PDF工具。

過去一年，電子簽名對個人和企業的重要性皆大大提升。自2020年 2月至2021年2月，Adobe Sign年增長率超過了200％。Adobe Sign 加入全新的Microsoft Teams核准應用程式後，成為Teams中唯一真正的原生電子簽名解決方案，也是核准應用程式首度提供的電子簽名解決方案。用戶可直接在Teams的核准應用程式內快速安全地將 Adobe Sign電子簽名檔加入需簽核的文件，還可透過安全、經認證且可稽核的方式輕鬆存取和管理所有電子簽名和其他簽核請求。

所有文件體驗的核心在於無可取代的當面互動，然而衝擊全球的新冠肺炎疫情徹底顛覆了親簽的體驗。不過，Microsoft Teams全新推出的Live Sign功能中，只有Adobe Sign提供用戶在Teams內猶如親自簽名的數位文件體驗，同時兼具信任及安全性。例如，醫生可透過Teams視訊通話為患者即將進行的外科手術提供諮詢，並針對各類同意書擷取患者的電子簽名，完全無需離開Teams。