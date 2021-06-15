昨天上午有名女子，拿著署名「台中孫丹丹」託付的3000元及打氣字條到篩檢站，表示要請前線的醫療人員喝杯冰涼的咖啡消暑後，隨即離去。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

法務部矯正署花蓮看守所的職員帶著烘焙坊收容人製作的蛋糕點心，送到花蓮站的快篩站給醫護人員。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

肩負花蓮南區醫療重責大任的臺北榮民總醫院玉里分院，自5月中旬以來，醫護團隊監守防疫第一線，其中家醫科主任林永捷有感醫護人員承受的壓力及風險，捐出10萬元給醫院，補給相關防疫用品，持續守護部落及社區民眾的健康及安全。

林永捷是一名公費下鄉醫師，在玉里鎮服務已7年有餘，他別於其他公費醫師在服務期滿時，離開偏鄉醫院，反而持續留下來，替更多患者看診。

他說，下鄉後才發現偏鄉有許多急需幫助的病人，由於這些地方沒有大醫院，醫療資源相對不足，每當看見家屬與患者的面對病情的失落與糾結，就覺得自己需要留下來，持續奉獻己力幫助他們，加上替患者看診後，看見他們滿心的笑容，心中就有種踏實感，這就是自己選擇留下來的動力。

林永捷除深入社區提供居家治療，另在玉榮醫院擔任家醫科主任，同時也是醫院糖尿病照護網主責人員，他說，每每看到病人有需要時，他都會盡全力伸出援手，耐心陪伴療程的每個階段，不過這次看到第一線防疫人員不眠不休地守在最前線，替民眾及醫院患者擋住病毒入侵的辛苦，決定捐款10萬元，讓院方有額外的經費添購防疫物資。

此外，花蓮縣衛生局在市衛生所前設置篩檢站，醫護人員穿著防護衣、戴著口罩，在炎熱的室外，替有疑慮的民眾快篩。昨天上午有名女子，拿著署名「台中孫丹丹」託付的3000元及打氣字條到篩檢站，表示要請前線的醫療人員喝杯冰涼的咖啡消暑後，隨即離去。

字條上寫著「白衣天使辛苦您們啦！… 我們是大陸嫁來台灣的女生，防疫、抗疫，從來不分國籍、區域。」現場的醫護人員聽聞此事後覺得很感動，衛生局長朱家祥也感謝這位鄉親的慰問及支持，他說，縣府各種防疫措施是盡全力保護大家的健康，希望民眾能持續配合並落實自我健康管理健康。

端午連假期間，花蓮及玉里火車站出口也有設置快篩站供返鄉民眾及遊客篩檢，法務部矯正署花蓮看守所的職員帶著烘焙坊收容人製作的蛋糕點心，送到花蓮站的快篩站給醫護人員補充體力，暖心舉動讓他們十分開心。

衛生局表示，連假4天，醫護人員早上7點就著裝整備妥當，輪班替旅客採檢，到深夜12時才收班回家，天氣炎熱非常辛苦，每個人防護衣內都是濕了又乾、乾了又濕，所幸均未採到陽性案例。