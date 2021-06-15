北大西洋公約組織領袖峰會14日發布聯合公報，正式指中國構成系統性挑戰。中國駐歐盟使團今天在官網刊登聲明，批評北約的說法是「冷戰思維延續和集團政治心理作祟」。

中國駐歐盟使團15日以「發言人就北約峰會公報涉華內容答記者問」形式，在官網刊登新聞稿作上述表示。中國駐歐盟使團並強調，中國不會對誰形成系統性挑戰，「但如果誰要對我們進行『系統性挑戰』，我們不會無動於衷。」

新聞稿也指控北約聲明中有關內容，是對中國和平發展的詆毀，對國際形勢和自身角色的誤判。

新聞稿接著指北約30國今年軍費總額預計，占全球軍費總額一半以上，是中國的5.6倍，「全世界人民都看得很清楚，到底是誰的軍事基地遍布全球，以及誰的航母在四處炫耀武力。」

新聞稿最後稱，中方奉勸北約理性看待中國發展，停止渲染各種形式的「中國威脅論」，把更多精力用在推進對話與合作的正道上，多做真正有利於維護國際和地區安全與穩定的事。

北約（NATO）30成員國14日在比利時首都布魯塞爾召開領袖峰會，美國總統拜登（Joe Biden）與歐洲盟友們齊聚，討論如何提高北約應對新出現威脅的能力以及通過2030年計劃等，另討論中國在地緣政治上的安全挑戰。

峰會聯合公報一共有79點，其中「中國」一詞出現高達10次，並正式指出「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域構成系統性挑戰」。

北約點出中國迅速擴展核武軍備、軍力現代化不透明，以及與俄羅斯軍事合作。中國日益成長的影響力及其國際政策，可能構成必須聯合共同應對的挑戰」，北約將「以捍衛聯盟安全利益為目的與中國交涉」。