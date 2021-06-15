由於來自中國的海上壓力仍在，菲律賓外交部長今天表示，菲國再次決定暫停終止菲美「軍隊互訪協定」（VFA）。

美國國防部五角大廈樂見馬尼拉此項宣布，這是長達20年的菲美同盟重要雙邊軍事協議「軍隊互訪協定」第3度暫停終止。此協議原本應該在去年8月廢止。

菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）表示，「軍隊互訪協定」會再延期6個月，等待總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）「研究，也讓雙方更進一步解決他關切的問題，特別是有關協議的部分」。

菲美「軍隊互訪協定」提供法源，讓美國軍隊能輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習。

軍隊輪替不只對菲國防衛重要，在美國對抗中國在這個地區益趨咄咄逼人的行徑時，也具有戰略上的重要性。美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示：「國防部樂見菲律賓政府再次暫停終止軍隊互訪協定的決定。」