消息人士透露，美國和歐洲正在加緊努力達成協議，盼能結束雙邊長達17年的飛機補貼爭端，並就近來的關稅戰達成長期休兵的協定。

無論是達成終結、或是暫停這場全球最大企業貿易爭端的協議，受到這個以牙還牙報復性關稅影響的數十個其他產業都將獲得解脫。該關稅措施在今年3月暫時擱置。

但如果美歐之間的談判未能取得進展，這些產業將在幾周內再度捲入貿易戰火。

在周二的美歐高峰會之前，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周一與歐盟貿易代表東布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）進行首次的面對面會談，並討論該貿易爭端。戴琪周三將前往英國。

歐盟執委會和美國迫切希望在7月11日，即目前的跨大西洋關稅休兵措施到期之前找到解決方案。

雙方在制定航空新規範方面聚焦於兩個條約，其一為美國和原始締約方歐盟之間的條約，另一個則是在英國脫離歐盟之後，華盛頓與倫敦之間的協議。

一名消息人士表示，除非達成一份詳盡的協議，否則他們可能選擇「暫停協議」（standstill agreement），將恢復關稅的時間推遲數年，但最終決定仍未達成。

貿易專家表示，就化解飛機補貼衝突達成協議，將給雙方更多時間專注於更廣泛的議題，例如對於中國由國家驅動之經濟模式的疑慮。

另有消息人士表示，其中一個關鍵的突破點，是美國對於空巴未來取得政府貸款的反對立場有所軟化，但美方仍然堅持空巴取得政府貸款的準則必須以市場為基礎，且必須提前通知。

消息人士表示，中國在飛機製造領域的快速崛起，也將是促成美歐和解的主要因素之一。去年12月，即將卸任的美國貿易代表萊特海澤曾呼籲美國和歐洲應該合作，對抗中國的航空補貼政策。

兩名消息人士則表示，美國已經對中國等非市場經濟體的航空資金進行聯合審查。

與美國一樣，今年歐盟在貿易和安全議題上也與北京爆發衝突，不過其27個成員國可能難以就航空等議題達成共識。

美國商會資深副總裁Marjorie Chorlins 周一表示：「毫無疑問的，中國飛機產業的崛起已經出現在大家的『雷達』上」，她並表示她所指的是中國的「大量補貼」。