國際廢鋼價格小漲，澳洲鐵礦砂價格強彈，原料價格居高不下，豐興(2015)今日開出本周盤價，原料面的廢鋼開平盤，為連二周平盤，本周鋼筋、型鋼產品價格也為平盤，同步為連續第三周維持平盤。

回顧上周一，豐興開出當周盤價，原料面的廢鋼止跌開平盤；上周產品價格同步持穩，鋼筋為平盤。型鋼產品基價也為平盤。

國際廢鋼等原料價格近期全數止跌回升，價格居高不下，豐興今日開出本周盤價，原料面的廢鋼續開平盤，廢鋼價格維持平盤為每公噸1萬1300元；本周產品價格同步持穩，鋼筋仍為平盤。型鋼產品基價也為平盤。鋼筋本周維持平盤為每公噸2萬2700元。型鋼產品亦維持平盤為每公噸2萬7000元。同步呈現連續第三周為平盤。

國際原料價格重回漲勢，日本2H廢鋼報價漲3美元至每公噸505美元，美國貨櫃廢鋼報價也漲1美元為442美元，澳洲鐵礦砂由每公噸208.35美元強彈至219.95美元，回到歷史高峰。

豐興本季隨著鋼筋價格逐步回升，可望逐步改善利差，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。