臺灣指數公司公布「臺韓資訊科技指數」2021年6月成分股定期審核結果，成分股納入7檔包括宏碁(2353)、英業達(2356)、旺宏(2337)、力成(6239)、聯強(2347)、華邦電(2344)、緯穎(6669)。其中緯穎又在外資喊目標價1050元的消息面下，今早股價衝高站上千元之上，最高價1030元再創歷史新高。

外資指出，緯穎今年三大客戶今年資本支出大增，將陸續在下半年產生貢獻，長線獲利也出現加速，因資上調緯穎目標價至1035元，問鼎台股千金股。

緯穎三大客戶資本支出大增，包括臉書已經表示今年支出增加32%，總額介於190-220億美元，而微軟今年支出也會增加兩成以上，另緯穎的第三大客戶亦有拉升支出的意願，對公司下半年營收的貢獻度估達5%。

外資指出，緯穎響應節能趨勢，繼先前投資資料中心液冷廠LiquidStack，目前也和微軟展開第一個液冷方案測試，雙方在昆西的資料中心基地合作，初步評估可幫資料中心減少5-15%耗電。

緯穎第二季的前2個月營收累計為330億元，法人估6月營收可望和前2月持平，因此Q2營收累計估可達500億元。