因應疫情衝擊，指揮中心日前宣布，全國三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也停課至暑假結束，衝擊各公立國小課後輔導班兼職教師生計，不僅面臨復課遙遙無期，甚至未被納入紓困對象，民眾黨立委高虹安提案，建請教育部研擬，針對兼職課後照顧服務人員，訂定相關配套措施或提出適當的津貼補助。

因應全國各級學校停班停課，現在學生採取在家遠距離教學，原本課後輔導照顧全面停擺，教育部雖在「紓困4.0」編列278.5億元預算，提供團膳業者、大學生紓困、社區大學講師等補助；然而，各公立小學課後兼職教師屬於非編制內非典型勞動者，領取每堂課320元的鐘點費，全面停課後頓時失去收入，且未納入紓困補助對象，生計面臨嚴峻挑戰。

高虹安今與台中市議員陳廷秀、兼任教師代表陳情人舉行線上記者會，梁姓課後照顧教師指出，教育部紓困方案未考慮到公立國小約聘的課後托育照顧班教師，自從指揮中心宣布全國各級學校停課，學生在家自主學習，因課後照顧輔導未開課，導致沒有薪水，可以預判，未來一兩個月內也會面臨無收入的情況，希望教育部也能把公立國小課後照顧班兼職老師納入紓困對象。

高虹安表示，目前全國上萬名國小課後照顧課輔老師，這些老師負擔全國數萬位學生照顧，現在受疫情影響無法協助照顧，這群兼職課後照顧教師生計受到影響，教育部對於第一線教育工作者，照顧應該更全面。

立法院正在審查行政院提出的「紓困4.0」預算案，高虹安已提案，要求教育部將國小公立課後輔導班兼職教師納入紓困對象，給予一定比例補助，希望至少比照社區大學講師的方式，希望朝野黨團共同支持。