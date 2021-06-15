高雄瑞豐夜市5月17日自主性停業後，昨在臉書粉專上宣布，6月15日恢復營業，但網路上一片罵聲，質疑現在還在三級警戒，簡直要錢不要命，之後業者緊急刪文。對此，高市經發局回應，尊重業者決定，但必須落實相關防疫措施，若有違規將依法告發。

瑞豐夜市昨在「瑞豐夜市吃喝玩樂」、「瑞豐夜市官網」兩個臉書粉專上PO文指出，「明天6月15日恢復正常營業，為讓消費者安心，夜市已經全面消毒，防疫措施通通到位，請戴好口罩保持社交距離，非密閉的數千坪空間，瑞豐夜市仍是外帶美食的好所在，請安心來消費」。

不過，此舉引來網友熱議，大多不認同在疫情尚未解封前，就提早復業。網友表示，「雖然疫情有稍稍趨緩，但大家真的沒有鬆懈的本錢，希望大家再忍耐一陣子，別急著逛夜市，多替擋在前線的醫護想想好嗎？」、「疫情跟經濟平衡真的兩難，真的還是要看民眾，不敢去的一定不會去，夜市管理會真的要自主管控人流，不然確診出現大家還要跟著坐牢照樣停業沒生意。」

對此，高市經發局今天回應，尊重業者復業，但要求場地內外必須戴口罩、酒精消毒，各攤只能內用，禁止邊走邊吃，出入口做好實聯制，必要時做好人流控管，管制場域內的消費人潮，並由人員引導落實社交距離，經發局下午會前往協助業者並稽查。