退役球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)的女兒在2021年6月11日出世了，命名為奧莉維亞(Olivia)，這是她和丈夫大衛李(David Lee)的第一個小孩。她在IG分享一家三口的合照，女兒還太小看不出來像爸爸或是媽媽。兩人都是體壇成功人士，大衛李身高206公分，沃茲妮雅琪178公分，這個女孩以後很可能也是體育健將。

距離沃茲妮雅琪初次坐上球后寶座已經超過10年了，她在2010年10月登上WTA世界排名第一，特別是她在2018年澳網才拿到首座大滿貫單打冠軍。其實她對職業網壇生涯的野心並不大，依照她原本的計畫，在2018年之前就打算退役，差點就要以「無冕球后」的身分離開網壇。

今年5月，沃茲妮雅琪在推特貼出自己懷孕打網球的照片，「看看我的本領還剩多少。」她今年才30歲，如果有意願是還可以復出打球的，WTA近年增修規定，允許因懷孕而缺陣的女選手保留世界排名一段時間。WTA對職業婦女的優待，讓去年美網女單8強史無前例出現3位「媽媽選手」，包括小威廉絲(Serena Williams)、艾薩蘭卡(Victoria Azarenka)、皮隆可娃(Tsvetana Pironkova)。

沃茲妮雅琪表示只想專注在家庭方面，她與大衛李在2019年6月結婚，2020年1月澳網出局後宣布退休，正好沒有碰上當年3月的新冠肺炎疫情爆發。沃茲妮雅琪拿過一次大滿貫冠軍，大衛李則在美國職籃勇士隊摘下一座NBA總冠軍。