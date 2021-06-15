台北市85歲以上、65歲以上原住民長者15日開放接種AZ疫苗，不少人都提早到場等待。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市85歲以上、65歲以上原住民長者15日開放接種AZ疫苗，市長柯文哲提醒可多運用敬老卡搭乘計程車前往接種，每趟可補貼50元。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

日本贈台AZ疫苗15日開始施打，台北市開放85歲以上、65歲以上原住民長者接種疫苗，市長柯文哲早上前往信義國中接種站視察，有不少長輩頂著太陽排隊1、2個小時，有家屬看到柯直嗆「不要讓老人家罰站」，柯回應，北市採預約制，預約幾點再來就好，可節省排隊時間。

柯文哲今早9時前往信義國中視察接種情況，他先按無障礙動線走一遍，經過接種區時，有家屬對柯高喊「市長，不要讓老人家在外面罰站」、「看看外面站了好多人」。

此外，柯文哲還提醒冷氣要開強一點，等候觀察區的動線應該照順序排，才知道哪些人可以離開，哪些人還在觀察。

柯文哲表示，台北市是採取預約制，時間甚至以小時為單位，如果是若排到9時，就不需要8時來，變成延長排隊的時間。

他說，預約制可更精確，減少排隊等候時間，但大家習慣改不掉，9時開始常常7時就來排隊等待，不必要這樣，預約幾點就幾點來，天氣那麼熱在外面排隊也不好，另外呼籲台北市長者可多利用敬老卡搭計程車去接種，每趟補貼50元，可好好利用。