高姓男子陪伴89歲父親前往新店靜思堂施打疫苗。（台北慈濟醫院提供）

新冠肺炎疫苗今（15日）開打，新北市以分區、分里、分時段方式，優先安排設籍新北市85歲以上長者施打，台北慈濟醫院支援新店、雙和、三重、板橋、蘆洲5處靜思堂疫苗施打作業，共獲4310劑疫苗，為協助行動不便的長者快速施打，新店、三重採日本宇美町「病人不動，醫護動」的方式進行，預計3天內施打完畢。

新店靜思堂指揮官護理部督導蔡碧雀說，今天以85歲以上長者為施打對象，考慮到長者年紀大、行動較不便，從報到、資料填寫、施打作業等，都以「移動最少」為原則，由醫師、護理師走動式看診，看完診後直接進行注射。

此外，關於疫苗保存，蔡碧雀說，會利用托盤放置疫苗，托盤上還有冰保，疫苗都會放在冰保上維持活性，另規畫有輪椅愛心注射區，避免影響到整個動線順暢，坐輪椅的長者施打疫苗後也是原地觀察，不用再移動。

新店區長朱思戎表示，新店設籍85歲以上長者約5900位，總共有7個疫苗接種站，分里、分區注射。

高姓男子陪伴89歲父親前往新店靜思堂施打疫苗，他說，目前長者不動、醫護動的方式，會提升施打效率，而且長者無須移動，也可以避免不必要的風險，父親目前沒有出現任何副作用，與之前施打流感疫苗的狀況相同。

林姓男子陪同90歲父親、88歲母親前往新店靜思堂施打疫苗，他提及，里長通知後就來新店靜思堂施打，動線設計不錯，對大家都好。