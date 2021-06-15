高端疫苗（6547）第二期解盲前後連續漲停，今（15）日一早第一盤以3,899張，開出第四根漲停303元，但第二筆隨即打開且重挫逾6％，第三筆再以跌停248元成交，大股東基亞（3176）及云辰（2390），也同步摜殺至跌停，惟跌停特定買盤不停歇，股價在跌停價位開開關關後，約10點40分齊步直線拉升。

法人指出，由於近日東南亞國家疫情仍居高不下，但歐美國家疫情已明顯趨緩，甚至部份國家逐漸恢復正常生活，其中，法國和比利時已經允許室內用餐，而導致如此差異的原因即疫苗接種率。牛津大學調查指出，美國至今已有超過50％人口接種至少1劑疫苗，逾40％完成2劑接種，歐洲地區的平均接種率為48％，反觀台灣僅約2％。

投顧表示，台灣近來爆發移工群聚感染，各界殷殷期盼疫苗救急，儘管日、美相繼捐助疫苗，但數量有限不足以滿足國內需求，至於高端疫苗二期解盲成功，雖為國產疫苗帶來曙光，惟在欠缺三期結果的支持下，其效力仍存疑慮，加上國際並不承認的現實下，恐將面臨市場接受度的考驗，儘管全台盼疫苗救援，但國產效力待考驗。因此，能否緩解國內疫苗欠缺的窘境 仍屬未定。

高端二期解盲成功，但仍喚不起國人的信心，不過，股價連漲四根漲停，更讓股價曝露在「高處不勝寒」下，股價終於在今天從高檔下滑，盤中高端及二大股東基亞及云辰等三檔，均同步下殺至跌停，隨後在跌停板價位開開關關。

不過，到了10點40左右，三檔個股齊步直線拉升，高端疫苗股價率先於10點40分以275元小跌0.5元成交，隨即激勵基亞股價從跌停打開，與云辰同步急拉、跌幅縮小至5％上下。

三檔個股今日同步爆量震盪，到10點50分時，高端成交量已達7,900張，上周五僅有354張，云辰更爆出8.4萬張，上周五僅1.72萬張，基亞1.16萬張，上周五僅4,500多張，三檔個股早上成交不到二個小時，量能都已是上周五整場成交量的數倍以上。