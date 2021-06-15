G7領袖將聯手抗中俄

美國總統拜登聯手華府的親密盟友挑戰北京，已贏得重大的政治勝利。但要遏制這世界第二大經濟體前進，需要的遠不只是空談。

CNN新聞網14日指出，美國周末聯合英、德、法，義大利和加拿大，對中方發出7大工業國集團（G7）近數十年來最強烈的譴責。從對北京在新疆侵犯人權和強迫勞動的指控，到有關香港，台灣和南海的政治爭議，G7幾乎觸及每個痛處，與中方對抗。

此外，這些世上最富有的民主國家還推動，重新對新冠起源進行獨立調查，並倡議針對中方擴大貿易影響力的「一帶一路」，推動綠色替代方案。雖然這是口頭聲明，但起碼在美國結合外交夥伴，共同對抗華府眼中對貿易，科技和其他重要戰略性問題的最大威脅上，仍向前邁進了一步。

美國前總統川普雖然對北京言詞強硬，並制裁中方和重要陸企，但往往還沒搭好橋，就先把橋燒了，因此從未真正和美國盟友形成聯合陣線。然而，G7聲明並未涵蓋許多具體措施。例如，他們所謂的「重建更好世界」（Build Back Better World，B3W），顯然在於挑戰中方的「一帶一路」。不過，這專案要花費多少雖然還不清楚，但可望由美國政府金融集團，私人企業和G7國家出資。

同樣的，G7針對新疆與香港人權議題，還有捍衛台海和南海穩定，也都沒有提出切實可行的做法和細節。而中方駐英使館隨後回應，指責7國在新疆，香港與台灣問題上，「對中方進行蓄意誣蔑」，並強調「內政不容干涉、名譽不容詆毀、利益不容侵害」。此外，中方也批各國在新冠病毒溯源問題上，有「昭然若揭」的政治目的。

北京應該注意背後，而其中有幾個原因。部分川普時期對如華為等陸企的制裁，加上美國對歐洲等國施壓，阻止華為智慧手機和5G事業發展，有效遏制了中方的技術崛起。而拜登主政後，華府最近擴大對數十家陸企的投資禁令。此外，美國國會正在推進法案，以向國內技術，科學和研究等挹注數千億計美元，又對中方構成挑戰。

新加坡國立大學客座高級研究員卡布利（Alex Capri）說，無法調解的價值觀差異，還有和中方重商主義及威權主義模式間與日俱增的摩擦，都不斷加劇兩極化和競爭。他並指出，圍繞西方基礎設施發展，貿易和供應鏈網路的 「價值觀驅動」架構「顯然正在形成」。

不過，G7國家對如何遏制中國最有效，也有嚴重的歧見，如美，英和加拿大力促，要對北京採取更強硬的行動。然而，其他歐洲國家卻不願太過強硬，而這或許是因為他們在經濟上很依賴中方。例如，2010—2019年間，德國接受了中方227億歐元（7633億台幣）外來直接投資，義大利接收了159億歐元（約5346億台幣），而法國則接收了144億歐元（4842億台幣）。

就算是近幾年來和北京關係嚴重緊張的英國，也接收了中方503億歐元（16913億台幣）外來直接投資。而政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師預料，最後歐盟對戰略自主的渴望，以及拜登尋求盟友，主要用以對抗北京的動機，將為雙方合作製造自然障礙。