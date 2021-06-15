在押壹傳媒創辦人黎智英官司纏身，其中最嚴重的《香港國安法》案，被控涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為等3罪，一旦定罪，最高刑罰為終身監禁。承審該案的西九龍法院已於15日上午上午9時43分，從赤柱監獄提訊因他案服刑中的黎智英，由國安法案件指定法官、總裁判官蘇惠德下午開庭處理。黎智英已由囚車押抵西九龍法院。

香港東網報導，73歲的黎智英由囚車押解到法庭出庭應訊。起訴書稱，勾結外國或境外勢力危害國家安全罪部分指，黎智英於2020年7月1日至12月1日期間，請求外國或境外機構、組織、人員，向中華人民共和國或香港特別行政區實施制裁、封鎖或其他敵對行為。

另串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪部分指，黎智英於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖迪及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

再一案串謀作出一項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為罪部分指，黎智英於2020年7月某日至2020年8月23日期間，在香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀意圖妨礙司法公正，即在李宇軒被拘捕後，協助他離開香港。李陳二人的案件將交付高院審理，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德決定再將案件押後，將於7月7日再訊。