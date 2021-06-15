「綜藝天后」小S自2016年和搭檔蔡康永結束主持12年的《康熙來了》後，便未在台灣開新節目，日前傳出由大S擔任製作人、小S主持的網路節目《熙娣想聊》即將上線，不過因疫情攪局，導致節目卡關，同時，小S也被爆出，她準備和霍建華合作，投資開電商。

小S在去年底傳出將主持姐姐大S與《康熙來了》前製作人「B2」陳彥銘合作的外景訪談節目《熙娣想聊》，大、小S隔14年再合作，讓外界都很期待，不過根據《鏡週刊》報導，節目原本已在年初錄影，眼見著即將播出，但卻被疫情攪局，不得不暫停喊卡，大、小S的復出之作何時能上線，至今都遙遙無期。

不過小S沒讓自己閒著，報導還指出，小S瞄準宅經濟的商機，有意自創新品牌做生意，小S在大S引薦下，與霍建華、林心如夫妻檔熟識，小S揪霍建華一起做電商，但恰巧碰上這波疫情，電商要曝光可能要再等等。針對傳聞，小S經紀人則回應媒體，新節目因疫情停錄，後續將等製作單位通知，至於小S要和霍建華搭檔做生意，經紀人則表示：「沒聽說」。

小S主持風格辛辣、毒舌又幽默，《康熙來了》不只是小S的代表作，也讓她演藝事業再創高峰，小S在2016年卸下《康熙》主持棒後，近年陸續主持陸綜《姐姐好餓》、《我們是真正的朋友》，無奈因疫情攪局，導致新節目停擺。