《商情》國內廢鋼再開平盤 11:092021/06/15 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興續開平盤；因國際鋼價持穩，加上美國廢鋼有撐，令國內廢鋼行情相對穩定，因此持平；另外業者表示，目前鋼筋尚無下跌壓力，而型鋼因上個月大幅調漲，市場還在消化新價格，故皆維持平盤。其中廢鋼連2周持平，鋼筋及型鋼則連3周持平。 本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11300元；鋼筋持平，報每公噸22700元，型鋼亦持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至219.95美元；日本2H廢鋼漲至505美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸442美元。(商品行情網) 《鋼鐵股》原料居高不下 豐興再度全面平盤 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 #豐興 #廢鋼 #持平 #漲至 #開平盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價支撐 BDI指數連4漲 10:182021/06/15 財經 豐興本週盤價 全面開平盤 10:302021/06/15 財經 遞延效應挹注Q3營收 美利達早盤股漲 10:122021/06/15 財經 《光電股》太陽能模組廠擬再漲2成 恐「電」爆下游違約潮 12:002021/06/15 財經 台股攻高關鍵 緊盯兩風向 04:102021/06/15 財經要聞 新北副市長揭綠抹黑招術 大反擊 04:102021/06/15 地方新聞 高端、基亞、云辰 早盤爆量多空交戰烈 11:012021/06/15 財經 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 09:042021/06/15 財經 《熱門族群》台積電除息前鋪紅毯 概念股灑花 09:442021/06/15 財經 永冠-KY確保毛利率 考量與風電客戶協商漲價 13:572021/06/15 財經 《半導體》台積電隨ADR續攻 周四除息聚焦 10:182021/06/15 財經 財經熱門新聞 勞工紓困貸款銀行網站多家掛掉 銀行：大家搶名額所致 - 財經 高端將在越南、巴拉圭進行三期試驗 公司發重訊證實了 - 財經 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 要聞 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。