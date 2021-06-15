本周豐興續開平盤；因國際鋼價持穩，加上美國廢鋼有撐，令國內廢鋼行情相對穩定，因此持平；另外業者表示，目前鋼筋尚無下跌壓力，而型鋼因上個月大幅調漲，市場還在消化新價格，故皆維持平盤。其中廢鋼連2周持平，鋼筋及型鋼則連3周持平。

本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11300元；鋼筋持平，報每公噸22700元，型鋼亦持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至219.95美元；日本2H廢鋼漲至505美元；美國貨櫃廢鋼漲至每公噸442美元。(商品行情網)