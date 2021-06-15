124萬劑日本AZ疫苗即日起開打，產業更關心公費疫苗接種順序第七類「維持社會運作之必要人員」如何施打，哪些對象會列入？交通部針對交通運輸產業先前兩次盤點後整理出一份52.6萬人的優先施打名單，涵括機場、港口、各類客運、捷運、快遞物流等。然而知情官員15日證實，首批僅能獲配3.5萬劑疫苗，連所需的一成都不到！

據悉，指揮中心對於首波可納入公費接種的交通運輸領域，傳出僅釋出3.5萬劑疫苗，其中2.4萬劑給運輸倉儲業，1.1萬劑給關鍵基礎建設產業（機場、港口等）。

交通部知情官員表示，3.5萬劑的數量比實際需求「實在差太遠」，距離想讓交通運輸產業第一線人員「形成保護力」還有一大段距離，不過考量指揮中心也積極爭取疫苗之中，只能企盼7、8月還能繼續分批獲配。

對於3.5萬劑該如何分配的超級難題，官員坦言十分頭痛，不過將對交通運輸各業別，再度抽取出優先順序，並會依據疫情熱區所在的從業人員，列為較優先次序。例如港口、機場是關鍵設施，物流則會以熱區所在地的第一線人員作為最優先考量，雙鐵車站也將以人流量較大的車站做為更優先考量，至於捷運司機、外送員等，仍待研議。