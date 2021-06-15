【旅奇傳媒/記者-張偉浩】後疫情時代旅遊旅客儘量減少與人群近距離接觸，導致小團體旅遊的興起，連帶在遊輪旅遊中也興起小型遊輪跳島的新玩法，相較於中大型遊輪來說，更彈性的停靠各樣島嶼，不受港口碼頭胃納量的限制，或者是暗礁群生的小島，除了可停靠金門、澎湖、馬祖之外，還能彎靠基隆嶼、龜山島、小琉球、蘭嶼、綠島等小島，讓玩法路線更加多元。

▲龐洛遊輪船隊中95％都有陽台，並提供定時清潔消毒。 圖：龐洛遊輪／提供

小型遊輪航線變化多之外，登船人數也較少，大部分的旅客登居住在有陽台的艙房，增加旅客的社交空間外，也能擁有新鮮的戶外空氣流動，大大增加旅客出遊安心度。其中已經取得多個國際衛生組織規定許可的「龐洛遊輪」，是法國奢華高檔遊輪品牌，就已經擁有IMO國際海事組織、WHO世界衛生組織、EU Health Gateway歐盟健康通道、CLIA國際遊輪協會、BV必維國際檢驗集團，等機構安全規範與要求，完成全面性的防疫保護措施。

▲船上提供手部清潔機台。 圖：龐洛遊輪／提供

▲除了有專業醫護團隊，還有隔離艙房。 圖：龐洛遊輪／提供

龐洛遊輪6大防疫措施 Sail with confidence

1.船上醫療設施。 2.登船貨物及商品防疫。 3.客房與公共區域防疫清潔與消毒。 4.空氣淨化。 5.船上活動空間與社交距離。 6.岸上觀光防疫措施。

圖：龐洛遊輪／提供

提供法國頂級備品與餐飲 媲美入住巴黎精品高檔酒店

龐洛遊輪是「法式氣質」和法式生活方式的典範。這艘船上的船員和服務人員主要都是法籍，您會發現他們自信、體貼又略帶謹慎，讓旅客感受原汁原味的法式情調。另外，龐洛遊輪船隊中95％都有陽台，也在船上提供最奢華貼心的服務。

大型的接待區，充滿空間感的休息室，兩間法式頂級料理餐廳，設備一應俱全和新穎的劇院，戶外游泳池，精品店，圖書館，髮型設計沙龍，SPA按摩可觀賞海天一色全景的觀景廳，專為獨具品味的您所設計，入住船上就媲美入住巴黎的精品高檔酒店，餐具皆可享用法式美饌與甜品，以及來及世界各地的頂級葡萄酒，享受無法比擬的旅程。

▲岸上觀光也提供安心防疫措施。 圖：龐洛遊輪／提供

龐洛遊輪防疫影片

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）