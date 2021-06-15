台中市長盧秀燕15日視察快打站時，關切日本「宇美町式」接種法。（盧金足攝）

中市採「宇美町式」1小時完成120人接種疫苗

疫苗施打不只注重有效期限，施打過程中疫苗溫度保存更不能疏忽，台中市長盧秀燕15日上午視察快打站時，關切日本「宇美町式」接種法，醫護坐著旋轉滑輪椅替長者施打，1小時預期可完成120人接種，加快接種速度，此外，針對疫苗保存，盧秀燕表示，衛生局長曾梓展針對疫苗需要冷卻保冰，注射過程在特製冰箱中保存，確保時效性。

盧秀燕表示，疫苗身在溫度上特別注意，在準備工作中運用保冰的冰箱，保持它的溫度，所以不只疫苗運送過程要保能保冰，醫生在施打疫苗過程當中，連續多人施打，一定要讓疫苗在保溫保冰箱中，確保疫苗有效性。

盧秀燕說，衛生局長曾梓展所領導的團隊，連在這方面都很細膩，注意安全細節。台中市接種對象，被中央列為第1至6類共9萬5590人，但中央此次配發台中7萬3500劑，疫苗仍不足。

今日起至17日在64處快打站全面施打，其中7成左右的快打站採取日本「宇美町式」接種法，設置保持社交距離的座椅，由醫護坐著旋轉滑輪椅替長者施打，1小時預期可完成120人接種，加快接種速度。