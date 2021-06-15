高雄巨蛋接種站今啟動，邀音樂家演出撫慰人心。（高市府提供）

高雄巨蛋接種站今啟動，邀音樂家演出撫慰人心。（高市府提供）

高雄市高齡長輩疫苗接種今天啟動，首波對象為87歲以上長輩，預估有3.1萬人。全市設置逾百個接種站，其中最大的接種站高雄巨蛋現場還邀來音樂家現場演出，以暖心的音樂演奏「藝起撐醫護」，同時安撫現場長輩們緊張的情緒。

這場特殊的音樂演出是6月15日和16日在高雄巨蛋疫苗接種站的期間限定演出，分別在兩日的上午10點、下午3點各演出1小時。高市文化局接受到藝文界的心意即刻與衛生局多次協調確認，決定以維持充分安全社交距離及嚴格的防疫措施為前提，選擇場地最大的高雄巨蛋疫苗接種站做為演出場地，也是高雄百工百業、齊心防疫、相互支持的寫照。

高雄市副市長史哲在臉書上提到，今天高雄一共126站次的疫苗接種站，正式啟動。高雄巨蛋現場，不但以「打狗快打」來為長輩們服務，現場還有著暖心的現場音樂演奏，長輩們在等候與休息時聽得津津有味。

史哲表示，疫苗接種計畫公布後，兩位高雄在地的音樂家，從法國深造回來的方圓之間樂團長蔡世宏、從德國學成、演奏經驗遍布世界最後落腳高雄市交響樂團的小提琴家蔡宗言老師，兩位都非常想為上千位長者與醫護人員盡份心力。

史哲透露，這兩天上午、下午疫苗接種場次，他們都將在高雄巨蛋演奏1個小時。透過美好樂音、長輩耳熟能詳的歌謠，來輕撫這段時日來因為疫情而緊繃的人心。也希望透過樂音，也為第一線熱血支援的醫護人員們加油打氣、更感謝他們的勇敢與付出。

史哲指出，三級警戒的日子裡，表演藝術其實收到非常大的衝擊，許多演出都必須取消。但許多表演藝術團隊透過線上分享過往的演出，讓大家宅在家中，還能享受精彩的演出，除了解悶更是療癒。高雄市交響樂團、高雄市國樂團的音樂家們，更在每天中午透過直播來陪伴大家。

史哲也感謝一起撐醫護的藝文界夥伴們，感謝文化局、衛生局、民政局、高雄醫學大學附設醫院等單位，細心規劃與協調之後，以維持充分安全社交距離為前提，選擇高雄巨蛋疫苗接種站推動這次藝起挺醫護暖心演出。期待接續，我們能透過更多方式，來讓疫苗接種能夠更暖心。