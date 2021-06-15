國民黨上午舉行新冠疫情政府失職，人民枉死！應補償慰問！」記者會。（國民黨提供）

立法院臨時會審查紓困追加預算，力拚18日闖關通過。國民黨主席江啟臣今天表示，新冠肺炎疫情迄今已造成452位國人死亡，這不是冰冷數字，而是某個家屬因抗疫離開，國民黨團將提出主決議，對確診者、死亡者發放慰助金與補償金。與會的萬華居民陳小姐現身為因染疫身亡的姊姊討公道，激動哽咽地要求中央檢討政策錯誤與負起責任。

國民黨上午舉行新冠疫情政府失職，人民枉死！應補償慰問！」記者會，一開始由黨主席江啟臣率黨團首席副書記長陳玉珍、藍委林為洲、台北市議員應曉薇及死者家屬陳小姐共同為逝去的死者默哀。

陳小姐宣讀陳情信難掩激動情緒，哽咽地說，「姊姊從輕症變重症，在醫院孤單離去，是政府無能害死姊姊；人命在官員面前只代表一串數字，同島一命，但政府真的有把百姓的命當自己的命在守護嗎？」

江啟臣表示，新冠肺炎迄今已造成452位國人死亡，而自英國變種病毒株入侵短短1個月內，已讓440位國人殞命，致死率3.44％，超過全球平均致死率2.17％，其中，感染新冠肺炎確診者一週內死亡者高達274人，佔440位死亡比例達62.23％。

江啟臣批評，放寬機師檢疫3＋11錯誤決策至今沒人承擔，政府更無法即時取得安全有效疫苗，迄今沒有擁有權力的執政者負起責任；政府把人命當數字，把防疫當政治，對生命無感，但照顧人民是政府最基本責任義務，面對突然重大災害，國家必須給予保護救助。

立法院正在審查紓困追加預算，林為洲說，黨團將提出主決議，針對新冠肺炎確診者與確診死亡者給予補助與賠償，參考災防法給受災者的救助補種類及標準，以及過去921震災慰問金規定，給予死亡者每人30萬元、確診者每人5萬元慰問金，另參考太魯閣號重大意外補償金前例，給予死亡者每人250萬、確診者每人10萬元補償金。

陳玉珍說，希望這麼多逝去的生命，可以真的喚起蔡政府停止政治算計，拋開意識形態，以人民健康為重。