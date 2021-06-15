42歲本土劇女神高宇蓁外型高挑亮麗，曾在多部八點檔展現精湛的演技，因此受到外界注目，2018年將事業重心轉往保養品副業後，仍常常透過社群平台跟粉絲分享生活，昨（14日）端午節PO出一張清涼泳裝照，超有料的好身材讓網友大飽眼福。

高宇蓁在社群網站先跟網友祝賀端午節快樂平安，接著表示因疫情不能隨意出門，所以想念夏季的陽光、沙灘和比基尼，PO出一張穿著泳裝的辣照，畫面中，她綁著All back高馬尾，配戴墨鏡，身穿寶藍色的比基尼，胸口的中空綁帶設計，使白皙的北半球呼之欲出，搭配下身的熱褲，襯托一雙修長纖細的美腿，高宇蓁感嘆不知道什麼時候才能再穿這樣玩耍，但自我勉勵：「還沒見到之前、先乖乖在家吧，發個舊照想念一下。」由於已有不少名人PO沒戴口罩的照片，遭到網友誤解而被出征，她強調「這是舊照片重覆講三次，我在家我驕傲」。

照片公開後，大批網友紛紛誇獎高宇蓁的身材真的很好，「哇 流鼻血了」、「這身材很逼人」，本人則無奈回覆：「沒地方現了」道盡疫情籠罩之下的苦悶心情。

高宇蓁曾分享自己的美容瘦身祕訣，透露起床上班前會先喝500至1000C.C.的水，上班後很少喝飲料，頂多喝咖啡提神；飲食方面她少量多餐，不會特意不吃高熱量食物，但會適可而止「有吃到就好」，並且多多攝取熬很久的蔬菜湯，不但能補充營養又能增加飽足感。另外，高宇蓁每周都會去健身房2次，即便不能去，都會在室內跳繩、運動消耗熱量，身材就不容易走鐘。