因應疫情延燒，許多行業受到嚴峻打擊，政府的紓困振興政策也因此延長實施時間，但是勞工團體痛批，整個紓困作業上綁定雇主辦理，受雇勞工卻沒有通報申請的機制；另外，美麗華工會在罷工期間被資方直接違法解雇16人，勞動部也只在疫情期間以視訊方式召開一次裁決會議，桃園市產業總工會及美麗華工會等今(15)日於行政院前進行舉牌一小時的無聲抗議，要求勞工紓困補助應徹底調整，受雇不應綁定雇主。

立法院會於5月31日三讀通過修正「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文，提高紓困振興特別預算總額上限至新台幣8400億元，並延長紓困條例及特別預算施行期限至2022年6月30日止，針對紓困4.0預算案，立法院這個星期將進入實質審查。

桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜表示，目前整體紓困政策始終綁定由雇主申請，但也就會遇到「雇主擺爛不申請」、「雇主申請沒給勞工」或是「雇主只幫想留下來的人申請」的問題，這一次性的補助將造成許多勞工看得到、領不到，政府卻始終沒有任何改變。

葉瑾瑜指出，疫情期間應該受到的勞權議題，不只是紓困政策，同時還有許多個案權益遭到停滯，相較於勞動部最近公布製造業、物流業與零售業工時鬆綁，影響47萬人的同時卻沒有召開任何一次諮詢會議，視程序與勞工權益如無物，非常多重大勞資爭議個案卻停留在沒有前進的階段。

以罷工為期一個月的美麗華工會為例，目前最重要的兩件裁決申請，自4月12日申請以來合計只僅召開一次調查會議，甚至工會罷工期間資方直接違法解雇16人的誇張案件，勞動部也只在疫情期間以視訊方式召開一次裁決會議，迄今仍未開庭，呼籲勞動部不論是鬆綁工時的勞動基準諮詢會議，或是各項勞資爭議案件等都應該儘速召開，但若政府執意以疫情為由暫緩這些會議，無異於坐實「勞權休眠期」的說法，也再次證實，民進黨政府完全沒把任何勞工權益放在心上。