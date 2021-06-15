大陸青春天團「TFBOYS」，由王俊凱、王源和易烊千璽三名成員組成，他們在2013年以組合形式出道時，成員平均年齡不過12歲，以一首〈青春修煉手冊〉紅遍全亞洲，掀起一股小鮮肉崇拜風潮，如今TFBOYS成軍已9年，沒想到近日卻驚傳團體將解散，讓粉絲們哀鴻遍野，其所屬公司峰峻文化眼見如此，也不再保持沉默，發聲明回應。

「TFBOYS」出道已經9年時間，3名成員們也從當年的鮮肉男孩蛻變成了俊朗大男孩，全體都滿20歲，發展的領域也有了很大的變化，王俊凱、王源和易烊千璽除了音樂才能外，長相俊秀的他們，也是戲劇圈、綜藝界爭相邀約合作的對象，他們各自在2017年成立了個人工作室，在電視劇、電影圈累積了不少作品。

大陸男子天團「TFBOYS」被爆今年出現反常三跡象，因此瘋傳解散。(翻攝自TFBOYS組合微博)

但即便各有工作、合約，行程幾乎無法一致，但王俊凱、王源和易烊千璽仍會至少每年一次回歸「TFBOYS」，以團體形式發行新單曲、辦演唱會等，還連年登上央視春晚，不料，微博帳號「圈內爆爺」15日卻以「我的天！網傳TFBoys要解散了」為題發表貼文，還整理出3大跡象，包含「TFBOYS」連年都會做的事情，今年卻反常了，他們沒舉辦周年活動，也沒推出年度新曲，甚至現身春晚都不是合體一起上，讓外界看了覺得反常，紛紛推測「TFBOYS」要解散了。

眼見解散傳聞越演越烈，各大粉絲圈瀰漫不安的氣氛，「TFBOYS」所屬公司峰峻文化緊急發表了律師聲明，表示網路上傳「TFBOYS」組合解散或即將解散的事情，並不符合事實，「發布上述消息者需盡快刪除不實新聞，我司保留追究惡意造謠者法律責任的權利」，語氣雖然強烈，但對粉絲來說，這樣的強度很可靠，讓他們終於放心。