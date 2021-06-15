黃氏兄弟遭檢舉3年內涉嫌運出5公噸黃金出口到香港，市值數十億元台幣，疑似洗錢、逃漏營業稅。台北地檢署調查後認定，黃氏兄弟確實從事台港黃金交易，且都有核實申報隨身攜帶的黃金數量，不過檢察官發現黃氏兄弟申報時使用不實的台銀購買證明，依偽造文書罪起訴黃氏兄弟和弟媳。

據調查，黃氏兄弟及弟媳3人，先後設立皓康、硯勤、明鉅、永大皇家、秉緒等公司，長期向台灣黃金盤商、批發商、銀樓或提煉業者收購黃金，每條黃金1公斤，再以隨身攜帶的方式，向海關申報搭機運出5到30公斤不等的黃金。但因黃氏兄弟攜帶黃金出國頻繁，且數量龐大，遭人向檢調告發涉嫌洗錢、逃漏營業稅。檢調查扣了4條各1公斤的黃金，黃氏兄弟否認犯罪。

檢察官發現，黃姓兄弟是收到香港銀樓業者匯款後，才在台灣收購黃金，且運送黃金出國時，也有核實申報隨身攜帶的黃金數量，黃氏兄弟和弟媳3人，確實從事台港黃金交易，從2016到2019年共運出逾5公噸黃金，並未假籍黃金買賣洗錢，洗錢、逃漏稅罪嫌不足。

但檢察官查出，黃氏兄弟明知黃金是向盤商等收購，並非向台銀購買，但出境時卻向海關提出的不實台銀購買證明，因此依偽造文書罪起訴3人。