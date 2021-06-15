Google宣布Google Workspace（舊稱G Suite）向全數用戶開放。Google Cloud 台灣總經理謝良承在Google台灣部落格中撰文，分享本次向全數用戶開放Google Workspace的詳細內容。

謝良承指出，Google 持續努力打造彈性、實用且創新的解決方案，希望使用者無論身在何處、使用何種裝置，都能以安全的方式互動交流、創作內容和協同合作。2020年 10 月則在此目標下，正式推出 Google Workspace，涵蓋 Gmail、Chat、日曆、雲端硬碟、文件、試算表、Meet 等多種應用程式，平台提供使用者能以全新的方式協同合作、提升效率並發揮更多影響力。而Google今日宣佈將這些創新功能開放給所有人使用。只要擁有 Google 帳戶，使用者就能取得 Google Workspace 的完整功能。

一、運用 Google Workspace 處理專案，盡情發揮熱忱

為了打造適合所有人使用的 Google Workspace，Google在設計上力求簡單易用，無論是要推動一項計畫、規劃家庭聚會、指派家長會的後續工作或討論本月讀書會的選書，使用者都能輕鬆有條理的與他人聯繫並透過協同合作完成更多事務。

使用者可以在 Google Chat 中建立安全的協作空間，在單一地方向所有人發布最新消息、分享想法並掌握所有重要資訊，包括上次旅行的影片和相片，以及記錄家庭年度預算的 Google 試算表。無論是在 Gmail 中寫信給整個群組，或是使用共用日曆安排會議邀請，都可以取得智慧型建議，加入建議的檔案並透過「@提及」功能快速標記合適的人員。如要確保工作順利完成，可以使用智慧面板在 Google 文件中產生檢查清單，接著快速指派角色和後續步驟。此外，如果在專案進行期間需要即時與團隊討論，只要按一下滑鼠，就能直接在 Google Meet 通話中呈現協作處理的文件、試算表或簡報。

不僅如此，Google Workspace 在安全的基礎架構上運作，並採用必要的防護機制，能保護使用者個人和資料的安全及隱私，讓使用者安心與他人協同合作。

從今天開始，只要啟用 Google Chat 就能在 Google Workspace 中享有整合式體驗。Google Chat 的聊天室可讓團隊成員在同一個地方交流、創作和協作。今年夏天，聊天室將進化為 Spaces，方便使用者透過精簡且具彈性的全新使用者介面，隨時掌握重要資訊。透過內嵌主題串、狀態指示燈、自訂狀態和生動回應等新功能，以及可收合的檢視畫面，Spaces 可以完美地和檔案與工作整合在一起，成為使用者在 Google Workspace 中提升團隊工作效率的新基地（點此了解Google對於 Spaces 協作體驗的願景)。

利用 Spaces 規劃家庭聚會。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

二、Google Meet 讓所有人在混合型會議中 公平參與對話

Google Workspace 的出發點是追求協作公平性，無論使用者的地點、角色、經驗程度、使用語言和裝置偏好，都能讓每個成員有能力貢獻己力。如果在過去一年裡，團隊成員全面採用遠距方式工作，那麼每個人的會議體驗都相去不遠，可以使用的通訊功能也相同。但假如有些同事位在公司會議室，有些同事則從自家客廳、住家辦公室或遠端共同工作空間加入會議，那麼在同一場對話中，該如何讓所有參與者都能有同等的參與機會？

在 Google I/O 大會中，Google搶先展示了 Google Meet 的「夥伴模式」。在全球採用混合工作環境的趨勢下，這項功能可以促進協作公平性。「夥伴模式」旨在讓會議室中的同事能順暢地與遠端團隊成員聯繫，為所有人提供進階參與功能，同時使用優質的會議室語音和視訊會議功能。

在混合工作環境的會議中，夥伴模式能讓所有人保持聯繫。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

「夥伴模式」提供各種互動功能和控制選項，例如意見調查、會議中的即時通訊、舉手、問答和即時字幕等等，不論會議參與者身在何處都能使用。位於同一會議室的同事只要在個人裝置上啟用夥伴模式，就能在 Meet 中看到屬於自己的視訊圖塊，方便他們與遠端團隊成員保持聯繫。「夥伴模式」將於今年 9 月在 Google Meet 網頁版和即將上線的漸進式網頁應用程式推出，之後不久也會在行動版應用程式推出。

同時為方便會議發起人規劃混合型會議，Google即將推出新功能，讓邀請對象可以在回覆參與意願的訊息中附上加入會議的位置，指出他們將透過會議室或從遠端加入會議。

在回覆會議參與意願的訊息中指定加入位置。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Google Meet 設備將於今年 9 月推出更新功能，包括查看/使用舉手功能，以及接收意見調查和問答的通知等，將進一步改善聊天室體驗。Meet Series One 會議室套件採用模組化設計，可以輕鬆適應各種空間配置，並能安裝在 AV 手推車上，提升靈活性。

此外，為了讓會議更加安全，Gooele也持續推出新的控制功能，包括讓管理員設定政策，藉此決定誰能加入會議以及參與者在會議中互動交流的方式。為了讓所有人能夠專心開會，不受干擾，在接下來幾個月中，Google將推出主辦人專用的管理控制項，讓他們能夠在會議中停用即時通訊和分享螢幕畫面的功能，同時允許他們控管所有人的靜音設定，並避免參與者自行取消靜音。

上述功能能讓混合工作環境下的會議更加安全、讓與會者合作更密切，並提供更完善的使用體驗。對上述功能感興趣的朋友，可報名參加免費網路研討會，瞭解 Google Workspace 如何支援混合工作環境及協助促進協作公平性。

三、支援混合工作環境的可靠 Google Workspace 協作功能

有了安全性、資料隱私權和信任做為基礎，協作才得以隨時隨地進行。許多機構都在研擬新方法，讓團隊能夠在混合工作環境下安全協作。同時，Google也將推出幾種新方法，強化 Google Workspace 的協作基礎。

今天，Google將公布全新的安全性和隱私權功能，協助 Google Workspace 客戶充分運用各項值得信賴的雲端原生協作功能。Google Workspace 客戶端加密功能可協助客戶強化資料的機密性，同時滿足各種資料主權和法規遵循需求。而在今年秋天，這項功能還會納入 Google Meet，進一步提升會議安全性。此外，Google也即將針對 Google 雲端硬碟推出一系列安全性強化措施，包括用於協助控管檔案在貴機構內外共用方式的雲端硬碟信任規則、用於分類檔案並依敏感程度進行控管的雲端硬碟標籤、以及能協助防範內部人員威脅和使用者錯誤的強化網路詐騙和惡意軟體防範機制。如需完整詳情，請參閱Google的安全性網誌文章。

四、Google Workspace Individual 隆重登場

對某些人來說，追隨自己的熱情並參與社群活動能激發絕佳的商業創意。而對部分創業家來說，無論是管理行之有年的業務或宣傳即將展開的重要計畫，Google 帳戶都是一切的基礎。為了協助使用者拓展、執行和保護業務，Google決定推出全新解決方案：Google Workspace Individual。

全新的 Google Workspace 訂閱服務可讓獨立的小型企業主將能實現更高的效率、展現更專業的形象，並向客戶提供更優質的服務。這項解決方案以開放大眾使用的 Google Workspace 整合式體驗為基礎，提供多種進階功能，包括智慧型預約服務、專業視訊會議和個人化電子郵件行銷，且日後將進一步推出更多豐富內容。只要使用現有的 Google 帳戶，訂閱者就能從單一平台輕鬆管理所有個人和工作上的待辦事項，同時享有 Google 支援服務，充分發揮解決方案的最佳效益。

Google之所以打造 Workspace Individual，是希望協助使用者將寶貴時間投注在他們感興趣的事務上，包括與客戶會面和設計個人化服務等；同時為使用者減少日常工作所占用的時間，像是安排預約時段和寄電子郵件給客戶等。Workspace Individual 即將在六個市場推出，包括美國、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲和日本。

在日曆中輕鬆進行設定並分享會議預約畫面。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

五、Google Workspace 目標成為為你打理一切的得力助手

每一天，全世界都有不少具創新能力的公司、學校和非營利組織使用 Google Workspace 改變人們的工作方式，並讓人們透過有別以往的協作體驗獲得豐碩成果。無論是醫療機構推動病患照護工作的改革、各級學校打造個人化的沉浸式遠距教學體驗，或是航太企業重新構思其飛航事業，相關的日常工作都和 Google Workspace 密不可分。現在Google將 Google Workspace 開放給所有人使用，使用者將可以輕鬆組織青少年運動聯盟、擴大募款活動的規模，甚至將興趣變成事業。不論要達成什麼目標，Google Workspace 都能協助使用者 (團隊、家庭、朋友、志工、鄰居...) 互動交流、創作內容和協同合作。

Google宣布將Workspace開放給全數用戶，無疑是期待在疫情下，能夠持續與競爭對手一拚，包含為Google Meet持續增加新功能來對抗Zoom；擴增協作功能則是期待能與Microsoft Teams以及Slack等平台在遠距工作、視訊教學等應用上更具競爭力。