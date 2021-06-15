陽明交大今天表示，已將校內基因體中心高通量核酸檢測系統，移設位於宜蘭縣的陽明交大附設醫院，並於上周啟用，估計每日最大檢驗量可達1500件以上，將可乘載近8成蘭陽地區的檢驗量能。

陽明交大附設醫院檢驗科主任黃智生表示，此系統是高通量的核酸檢測系統，試劑以及檢體加到384孔盤時可避免人為誤差造成檢體加錯，且機械手臂運作時，人員又可以繼續執行分裝檢體以及萃取的步驟，不會浪費時間，也可降低醫檢人員的工作負擔及壓力。

陽明交大附設醫院為宜蘭縣唯一傳染病專責醫院，去年已建置縣內首座P2實驗室專責核酸病毒檢測。過去檢驗量能從每日處理800件檢體，如今一舉大幅提升至每日最大檢驗量可達1500件以上，若以宜蘭縣粗估每日最大檢體量約2000件的情況下，陽明交大附設醫院已可乘載趨近八成以上檢驗量能。

陽明交大校長林奇宏表示，新冠肺炎疫情持續擴大，附設醫院在蘭陽地區擔負了疫情防治專責醫院的重要任務，尤其防堵疫情破口關鍵點在於病毒的檢測速度與確診時間，因此，首要加速宜蘭縣社區篩檢作業，檢測需求勢必大量增加並且要達成「確診報告及時性，零回歸校正」的目標。

陽明交大附設醫院院長楊純豪說，疫情持續延燒，自今年5月疫情大爆發迄今已檢測約1萬4000件檢體，而今，加上校方大力奧援，陽明交大醫院有信心持續加速與時間賽跑，以快速準確地篩出社區中的確診者，防堵疫情力守蘭陽平原。