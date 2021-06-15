台3線2重機飆速對撞畫面曝光 後車閃過網驚呼：神騎士

一群重機愛好者昨（14日）趁端午連假最後一天，相約到台3線競速，卻在103K苗栗段的轉彎處發生事故，一名33歲余姓重機騎士過彎時，因為速度過快失控，與對向一部超越雙黃線的重機，發生猛烈對撞，當場兩車騎士倒地、車頭全爛，余男大腿骨折送醫。對撞驚悚一幕，全被余男後方另一名重機騎士拍下來。

台3線苗栗縣三灣、獅潭路段，因路況多彎道極富挑戰性、跟北宜公路相近，假日吸引大型重型機車聚集，部份車友高速競駛，也讓居民飽受安全威脅、心生不滿，警方不定時、不定點攔查並告發違規重機，尤其103公里處易肇事路段，更是取締熱區。

昨天上午8時，當時余男騎乘重機從桃園南下，行經台3線103K 苗栗縣的轉彎處時，與由南往北的對向車道戴姓騎士（21歲）發生對撞，兩車瞬間車體爆裂全毀，現場一片凌亂，倒地不起的余男被送往醫院救治，雖然沒有生命危險，但腿部骨折。

由於余男後方緊跟一部疑似同行重機，飆車與發生意外過程，全被拍了下來。從曝光的畫面可見，余男在台三線似乎把自己都作機車賽車手，模仿賽車手的過彎動作，以時速近100公里速度過彎，不料騎到事故地點轉彎處時，因對向戴男騎乘的重機超越雙黃線，因而以沒有剎車的速度直接對撞，當場人倒車全爛。

畫面中另外可見，余男後方另一名重機騎士，雖目測約僅距離30公尺，但見余男的重機撞車後，卻能安然無事閃過，全身而退，讓網友不禁驚呼：「神騎士」。