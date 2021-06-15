一名張姓男子於去年間於台南市與薛姓男子發生行車糾紛，而張男卻當眾對薛男大罵，「你是不是沒被打過」、「我給你巴下去」等語，案經薛男報警提告。台南地院依恐嚇危害安全罪，判拘役20天，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，張姓男子2020年12月23日上午7時許，在臺南市某路段前，因與薛男發生行車糾紛，竟基於恐嚇、公然侮辱之犯意，在公眾得以往來之馬路旁對薛男恫稱「你是不是沒有被打過」、「我給你巴下去」等語，並辱罵告訴人「垃圾」、「塞你老母、塞你娘」、「腦袋是不是有問題」等語，致其心生畏懼致生危害於安全，經薛男報警處理，全案才曝光。

張男坦承犯行，且說詞也與薛男在警詢的證述情節相符，加上勘驗報告、現場錄影等物證，檢方認定張男自白與事實相符，依違反恐嚇危害安全罪向台南地院聲請簡易判決。

台南地院法官審理後判定，張男無前科，但拒絕與薛男和解，酌情後，依恐嚇危害安全罪，處拘役20日，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。