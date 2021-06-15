高雄市今天（15日）開放87歲以上長者接種AZ疫苗，對此，台大醫師石崇志日前表示，在別人還在喊中央突襲提早發疫苗，高雄就已經準備好施打各區地點日期，而且還不忘用特權照顧偏鄉地區的長者們，他覺得高雄市長陳其邁「太過分」了。

石崇志12日在臉書發文分享高雄市內的社區長輩疫苗施打站清單，表示可以看出高雄市市區的施打點以市區人口比例來說偏少，很多站點是設在舊高雄縣鄉鎮，高雄市區很小，但高雄整體面積很大，但陳其邁沒有因為選票而忽視了偏遠地區。

社區長輩疫苗接種站。（圖片摘自陳其邁臉書）

石崇志稱，看到這份清單，一個小小的田寮，設了6個點來施打與鳳山一樣多，心中很是感動，鳳山有五十多間7-11，而田寮區在去年才開了唯一一間7-11，就可以知道是個多鄉下的地方。

以老年人口數來說，石崇志指出，田寮大約有2千位65歲以上老人，而整個高雄市有47萬，但高雄市卻在這個又老又偏僻的小地方，開設了好幾個站點 (6/15有6站，6/17再設立3站)，真的可以說是享有了一些特權。

石崇志問，特權從哪來呢？因為田寮是目前全台灣第二老的鄉鎮，大量年輕人口外移，而居住的長輩多數以務農、畜牧雞豬維生。而60幾歲以下的多數人在成家立業後向外面鄉鎮移動，也因此這個鄉鎮的夜晚，幾乎是看不到年輕人的。因為太老，染疫後重症風險高，因為太老，行動不便，可能也沒有成年人接送。因為太老人數又少，不會有網路聲量，更不會有選票回饋。

石崇志感嘆表示，有人把高雄又老又窮當口號時，有人看見了且迅速行動了，如果自己爺爺奶奶還在，隔幾天就能就近打到疫苗了，不用舟車勞頓，不用漏夜排隊去好心肝排隊當志工了。