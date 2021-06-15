勞工紓困貸款10萬元方案今日上午9時起開放申請，為避免民眾赴臨櫃造成群聚風險，大部分銀行推出線上申請，不過，部分銀行網站開放出現塞車情況，網站卡住無法辦理，引發民怨。對此，民眾黨立委高虹安表示，勞動部每次要辦理紓困時，總不免會發生塞車的問題，提案要求勞動部盤點使用紓困申請網站時，所出現的錯誤及不良之處，儘速優化申請網站效能，並提交書面報告至立法院。

因應國內疫情嚴峻，且全國防疫警戒3級延長，衝擊各行各業及勞工生計，勞動部今年續辦勞工紓困貸款10萬元，貸款對象為受疫情影響、年滿20歲的本國籍勞工，每人貸款額度最高新台幣10萬元，不同去年，今年限額50萬名，且須前年或去年的年收入50萬元以下。

為避免群聚，各家銀行推出線上申請服務，不過，今天上午9時開放申請後，多家銀行網路系統塞爆，民眾痛批，既然有名額、條件限制，為何系統還是擠爆，難道相關單位事前沒有妥善規畫嗎？

對此，高虹安表示，勞動部每次要辦理紓困時，總不免會發生塞車的問題，像今年紓困4.0申請中，勞工朋友們在申請時需要等超過一天的時間，才能進入網站中登錄資料，呼籲勞動部在要推動紓困預算申請時，先把線上網站塞車問題事先規畫處理好。

另外，立法院正在審查「紓困4.0」預算案，高虹安提案要求勞動部，盤點使用紓困申請網站時，所出現的錯誤及不良之處，儘速優化申請網站的效能，並向立法院提交書面報告。