台灣疫情死亡率高居不下，國民黨立院黨團今開記者會痛批台灣防疫連越南都不如，蔡英文總統也比不上藝人賈永婕。國民黨團總召費鴻泰表示，潮水退了才知道衛福部長陳時中根本沒穿衣服，光溜溜地，過去一年多什麼事都沒做，遵從蔡英文指示倒是很聽話，應該轉任總統府秘書長。

國民黨團書記長鄭麗文表示，台灣死亡率3.44％，是世界上數一數二的高，相比同樣原是防疫資優生、同樣在4、5月間爆發本土疫情的越南，根本情何以堪，越南的人口9600多萬，台灣人口2300多萬，確診數比台灣少一點，但是死亡人數只有58人，死亡率是0.6％，台灣卻高達3.44％。

鄭麗文質疑，台灣的GDP是越南的八倍，醫療量能也遠超過越南，然而疫情卻比越南嚴重，明顯是政府造成的人為災害。越南在疫情爆發第一時間就比照國際要求，大量普篩，死亡率才能降這麼低；反觀陳時中對於篩檢一直是拖拖拉拉，現在終於開放篩檢之後，又發現PCR量能不足，嚴重篩車，國際媒體都直指台灣疫情惡化就是篩檢問題。

疫苗採購方面，鄭麗文指出，越南買到580萬劑，台灣取得211萬劑，但是越南已經啟動大量採買，並開放企業買疫苗，越南正在跟俄羅斯跟美廠洽談代工疫苗，預料將能在越南生產美廠mRNA疫苗；反觀台灣之前不代工AZ疫苗，現在疫苗採購又停滯，南韓已經可以代工美國疫苗，越南也快要談到，蔡英文連這點都不如越南，實在交代不過去。

鄭麗文也表示，台灣疫苗太少，實際上WHO有指導如何排優先施打順序，但是台灣跟世界的規定就不一樣，都是定義模糊，都是指揮中心說了算，導致亂象四起，有些打了疫苗的還要跟社會道歉，他們被政府叫去打疫苗，打完才知道原來還有更需要打得沒打到，美國都用抽獎來鼓勵打疫苗，台灣打了疫苗還要被送檢調，情何以堪？行政院顧問丁怡銘又憑什麼打疫苗，政治親信優先施打，一切又都是指揮中心說了算。

鄭麗文也批評國產疫苗不僅價格世界最貴，且不止三期試驗沒做，連二期都只是交期中的解盲報告，這樣將來國產疫苗是要怎麼賣出去？如果取得不到國際認證，又賣那麼貴，真的賣得出去嗎？沒有利益輸送嗎？她呼籲應該讓國產疫苗做完所有該做的試驗程序，並取得國際認證。