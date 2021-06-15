七股百歲人瑞黃金從打疫苗 秀白鶴陣拳法

台南市15日起針對第一梯高齡長者施打AZ疫苗，由區公所個別通知，七股區樹林里101歲人瑞黃金從爺爺早上在里長黃寶田陪同下，坐復康巴士到衛生所打疫苗，打完疫苗休息時，身體並無大礙，從年輕就開始參加白鶴陣練拳的黃爺爺，現場還表演一套拳法，精神奕奕。

七股區長顏文穗表示，七股區符合第一梯次資格長者有919人，經公所人員一一詢問後，有施打意願者為420人；而區內的13位百歲人瑞，其中有5人願意至衛生所施打疫苗。

由於101歲的黃金從爺爺由80歲的媳婦照顧，因此公所安排復康巴士，由區長顏文穗與里長接他到公所，由衛生所主任陳繼進替他進行問診後施打疫苗，並留在衛生所觀察30分鐘，期間黃金從還小秀一套拳法，獲得大家喝采。30分鐘後，顏文穗與黃寶田再送黃金從回家。

顏文穗表示，15日起分流分梯安排里長、里幹事，以及符合資格長輩到衛生所施打疫苗，行動不便者則安排復康巴士接送，區內有5位人瑞願意至衛生所施打，另6位住在安養機構人瑞由衛生所前往施打。

顏文穗說，第一梯次列冊長者由里長、里幹事個別發送通知，長輩可依安排時間帶身分證、健保卡雙證件前往施打，星期四前施打完畢；如行動不便，公所可安排接送服務；里長黃寶田說，鄉下地方彼此都很熟識，因此通知過程都很順利。