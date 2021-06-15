宅經濟、車用及高階運算需求強勁，為風扇廠—動力-KY(6591)及元山(6275)下半年營運挹注動能，其中動力—KY與下游客戶共同設計開發完成多款支援Nvidia最新繪圖晶片產品的散熱風扇產品，近期可望進入首波鋪貨，元山科技訂單已排至年底，法人預期，兩家公司下半年營運均可望優於上半年。

Nvidia正式發表兩款Ti系列GPU產品—RTX 3080 Ti與RTX 3070 Ti，因應新款晶片高速運算及多媒體解析功能大幅提升，相關顯示卡風扇設計上對散熱及解熱功能需求亦明顯增加，動力-KY與下游客戶共同設計開發完成多款支援Nvidia最新GeForce RTX 3080 Ti和 RTX 3070 Ti繪圖晶片產品的散熱風扇產品，近期可望進入首波鋪貨階段。

除新產品開始首波舖貨，動力-KY於第1季開始出貨的電競用RTX 3060系列及挖礦專用的Nvidia CMP 30HX相關顯示卡散熱風扇訂單亦持續成長，動力-KY表示，今年顯示卡相關散熱風扇出貨暢旺，高階顯示卡散熱風扇出貨比重增加可望同步挹注公司整體營收獲利。

在利基型風扇產品方面，動力-KY今年強化5G伺服器與智慧家電等相關散熱產品市場布局。其5G伺服器散熱風扇正與客戶進行終端產品驗證，預估下半年可望進入量產階段，智慧家電相關產品則將於今年下半年將推出隨身型抗菌風扇及移動式空氣清淨機風扇等防疫商品，初步規畫於電商平台銷售，由於終端產品的出貨單價較高，可望進一步優化公司產品組合。

動力-KY自結5月合併營收為1.7億元，雖然月減8.6%，年成長57.51%，創歷年同月新高；累計前5月合併營收為8.27億元，年成長67.42%，亦創歷年同期新高，且較去年同期大幅成長67.42%。

受惠車用風扇與高階運算帶動市場占有率提升，且主機板、儲存硬碟等客製化組裝市場熱度攀高，挹注風扇需求，元山5月合併營收3.34億元，月減4.3%，年增1.59%，累計前5月合併營收為16.37億元，年成長19.2%。

就各產品來看，在車用產品部分，元山除主攻車內風扇產品，亦持續朝車體電子布局，包括：電源管理系統、輔助馬達散熱等，隨著歐美疫情降溫帶動經濟復甦，推升高階車款的銷售熱度，而高階車款在座椅通風的使用量大，元山已是歐洲各大車廠主要供應商，將有助元山下半年業績成長。

在高階運算方面，元山聚焦包含主機板、儲存硬碟等客製化組裝市場，提供散熱解決方案。

近期缺料困擾電子產業供應鏈，元山及動力-KY在上游零組件及原材料供應上已做好準備，缺料對公司營運影響有限。